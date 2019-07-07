Tebessüm! Hoca’nın köylülere verdiği ders

Aksak Timur,Nasreddin Hoca’nın köyüne uğrar. Köylü, padişahı lâyıkıyla ağırlar. Padişah da, giderken bu misafirperverliğe karşılık, köye bir fil hediye eder. Fil zamanla bağ bahçe koymaz, her yeri talan eder. Köylü perişan. Hoca’ya başvururlar.

- Aman Hocam, kurtar bizi. File bir şey yapsak, padişah kellemizi alır.

Hoca, “Tamam benimle gelin. Padişaha gidip durumu arz edelim” cevabını verir. Köylüyü arkasına alır, Timur’un huzuruna çıkar. Timur sorar: “Hoca niye geldin? Filim nasıl?”

- Filiniz padişahım...

Tam o sırada hoca arkasına bakar ki, ardında kimse kalmamış, herkes Timur’un korkusundan korkup kaçmış. Hoca Timur’un karşısında yalnız bırakılıvermiş.

- Padişahım, hediyeniz olan filden çok memnun kaldık. Yalnız kalıyor, bir tane daha istiyoruz.

Bu da Hoca’nın kendisini huzurda yalnız bırakan köylüden intikamı olmuş.