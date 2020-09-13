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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

Tekler final maçında Kanadalı Bouchard'ı yenen Rumen Maria Tig şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:56:32 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Rumen Patricia Maria Tig teklerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının son gününde gerçekleştirilen final maçında Patricia Maria Tig, eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard ile karşı karşıya geldi.

Maria Tig, 2 saat 29 dakika süren müsabakayı 2-6, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanarak, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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