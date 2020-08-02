  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TDV'den Gazze'de 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) finansmanıyla kesilen kurbanların etleri Gazze Şeridi'nin yoksul bölgelerindeki ailelere dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-02 11:03:46 -
TDV'den Gazze'de 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) finansmanıyla Gazze Şeridi'nde 4 bin 500 aileye kurban eti dağıtımına başladı.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Projeler Departmanı Müdürü Eşref İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban eti ulaştırılacak aile sayısının 4 bin 500'e ulaşacağını belirtti.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki yoksul ailelere kurban etlerinin ulaştırılacağını kaydeden İsmail, TDV'nin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı aracılığıyla desteklediği projelerden biri olduğunu aktardı.

İsmail, Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga'nın birkaç gün önce Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ve TDV'ye Gazze halkına yönelik desteklerinden dolayı teşekkür mesajı gönderdiğini ifade etti.

-Gazze'de Kovid-19 ile artan yoksulluk ve işsizlik sorunu

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranı yüzde 75'lere ulaşırken, halkın yüzde 70'i de gıda güvensizliği sorunuyla mücadele ediyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, mayıs ayının başında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrası çok sayıda işletmenin faaliyetlerini durdurduğunu ve bu süreçte çalışanlardan yüzde 73'ünden fazlasının işini kaybettiğini duyurmuştu.

Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı