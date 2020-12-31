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Aktüel TDV Suriye'de çadır kentte barınan ailelere 750 soba gönderdi
Aktüel

TDV Suriye'de çadır kentte barınan ailelere 750 soba gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:13:34 -
TDV Suriye'de çadır kentte barınan ailelere 750 soba gönderdi

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalıp güvenli bölgelerdeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelere soba yardımında bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf, Suriye'de kışın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte bölgedeki ihtiyaç sahiplerine soba ve yakacak yardımında bulunuyor.

Ataşehir Müftülüğü ve TDV Ataşehir Şubesi tarafından "Çocuklar Üşümesin-Sıcak Bir İyilik" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere 750 kovalı soba yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataşehir Müftüsü ve TDV Ataşehir Şube Başkanı Şakir Pinal, kışın gelmesiyle birlikte çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelerin hayatlarının daha da zorlaştığını belirtti.

Bu durumdan özellikle çocukların çok fazla etkilendiğini ifade eden Pinal, "Biz de müftülük ve vakıf şubesi olarak gönüllülerimiz ve görevlilerimizin gayretleriyle 'Çocuklar Üşümesin-Sıcak Bir İyilik' sloganıyla kampanya başlattık. Çok kısa bir süre içerisinde hayırseverlerimizin desteğiyle 750 kovalı soba, 1500 dirsek, 3 bin 750 soba borusu, 750 soba alt tabasını savaş mağduru kardeşlerimize gönderdik." bilgisini verdi.

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