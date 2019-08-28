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TDV Mandela’nın doğduğu köye kurban yardımında bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında ayrımcılık karşıtı aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın doğduğu köye kurban yardımında bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
TDV Mandela’nın doğduğu köye kurban yardımında bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında ayrımcılık karşıtı aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın doğduğu köye kurban yardımında bulundu.


Bu yıl Türkiye’de ve 149 ülkenin 423 bölgesinde vekaletle kurban kesim çalışmaları gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, partner kuruluş Awqaf SA ile birlikte hayırseverlerin vekalet verdiği bin 750 hisse kurbanı Güney Afrika’da keserek 18 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı. Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’un yanı sıra ırkçılık ve özgürlük davasına verdiği mücadeleyle 1993 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Mandela’nın doğum yeri olan Doğu Kap şehrine bağlı Mvezo köyünde Mandela Kraliyet Evi’nde kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleştirildi.


Awqaf SA Mütevelli Heyeti Başkanı Haroon Kalla, Türkiye’nin bölgede yapmış olduğu faaliyetlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu yıl Şef Zwelivelile Mandela’nın davetiyle kurban kesim programını Nelson Mandela’nın doğum yeri olan Mthatha yakınlarındaki Mandela Kraliyet Evi’nde gerçekleştirerek büyük bir tarihi ve kültürel paylaşım gerçekleştirildiğini dile getiren Kalla, tarihsel ve coğrafi olarak bölünmüş olan toplulukların bir araya getirilebilmesi adına kurban organizasyonunun çok önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Kalla, “Karşılıklı şefkat ve merhametin ne olduğunu insanlara anlatabilmek adına bir fırsat olarak gördük. Bu yine kültürde ve inançta ortak olarak nelere sahip olduğumuzu gösterebilmek adına da bir fırsat. En güzel şeylerden biri de İslam ve geleneksel Afrika kültürü arasında pek çok çarpıcı benzerlik olması. Farklılıklarımıza karşın ortaklıklarımızı benimsedik ve Güney Afrikalılar olarak hepimizin kalplerinin bir attığının farkındayız” diye konuştu.


Awqaf SA Genel Müdürü Zeinoul Abedien Cajee de kurban organizasyonunun Güney Afrika’nın büyük bir kısmını kapsadığını belirtti. Türkiye’nin 2018 yılında 8.1 milyar dolar yardım ile en yardımsever ülkeler sıralamasında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri geride bıraktığını ifade eden Cejee, Güney Afrikalı Müslümanları unutmadıkları için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti. Cajee şunları söyledi:


“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde Türk halkının Güney Afrika’ya gösterdiği dayanışma emsalsiz. Şu anda Türkiye, kanlı bir şekilde sonuçlanan ve terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ile bölgesel çatışmalardan kaynaklı dış baskılarla sarılmış durumda. Awqaf ve kardeş Afrikalılar olarak bu süreçte Türk halkının yanındayız. Türkiye’nin başarılarının ve istikrarının devamı ile ülkelerimiz arasındaki pozitif ilişkilerin sürdürülebilirliği için dua ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
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