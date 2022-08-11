“TDV KAGEM Yaz Okulu”ndan 500 öğrenci yararlandı

TDV’den yapılan açıklamaya göre, KAGEM ortaokul ile lise grubu kız ve erkek öğrencilere yönelik yaz okulunun 9’uncusu, 20 Haziran-5 Ağustos’ta düzenlendi.

Yaz okulunda, Kur’an-ı Kerim, din ve hayat derslerinin yanı sıra bilimden sanata, iletişimden değerler eğitimine, psikolojiden edebiyata, spor etkinliklerinden atölye çalışmaları ve gezilere kadar pek çok etkinlik yapıldı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaz okulunda eğitimlerin bu yıl ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı iki periyot şeklinde düzenlendiğini ve yaklaşık 100 genci ağırladıklarını kaydetti.

Yaz okulunun, gönüllülerden oluşan, 23 farklı alanda 45 uzman eğitmen kadrosu eşliğinde düzenlendiğini belirten Turan, şöyle devam etti:

“Gençlerin eğlenirken öğrenebilecekleri aynı zamanda kendilerinin de birebir içinde aktif rol alıp düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir program içeriği oluşturmaya çalıştık. Her yıl gençlerle yaptığımız istişareler ışığında bir sonraki yıla hazırlanıyoruz. Öğrenci ve velilerden gelen olumlu dönüşlerle de başarılı olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu da bizim için hem gurur hem de mutluluk kaynağı.”

Turan, vakfın KAGEM birimi tarafından İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa şubeleri ile eş zamanlı başlatılan yaz okulu projesinden yaklaşık 500 gencin faydalandığını bildirdi.