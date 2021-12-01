TDV Kadın Kolları engellileri unutmadı

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları engelli bir vatandaşa hediye edilmek üzere Manisa Bedensel Engelliler Derneği'ne akülü tekerlekli sandalye hediye etti. İhtiyacı olan bir engelli vatandaşa ulaştırılmak üzere temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'a takdim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın ve Gençlik çalışmaları Merkezinde düzenlenen törene Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Müftü Yardımcısı Sevinç Tepekaya ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları üyeleri katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Nedir?

"Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen 3 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün. ... Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi.

Engel: Bir işin gerçekleşmesini önleyen neden, bir işi yapılamaz duruma sokmaya engel olmak denir.