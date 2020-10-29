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Aktüel TDV İslam Ansiklopedisi'nin "Hilye" maddesindeki görsellere yenileri eklendi
Aktüel

TDV İslam Ansiklopedisi'nin "Hilye" maddesindeki görsellere yenileri eklendi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:53:46 -
TDV İslam Ansiklopedisi'nin "Hilye" maddesindeki görsellere yenileri eklendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin "Hilye" maddesi Mevlid-i Nebi (Mevlit Kandili) vesilesiyle gözden geçirilirken, elektronik ansiklopedi web sitesinde yeni hilye görselleri yayımlandı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, İslam Ansiklopedisi'nin 1998'de yayımlanan 18. cildinde yer alan "Hilye" maddesi, bilhassa Hazreti Peygamber'in fiziki vasıflarını edebi ve estetik bir incelikle anlatma gayretlerinin ürünü olarak Osmanlı kültüründe gelişen hilye kitapları ve Osmanlı hattatlarınca geliştirilen hilye levhaları hakkında oldukça detaylı bilgiler içeriyor.

Maddede aynı zamanda önde gelen hattatlara ait hilye levhalarına dair görsel örnekler bulunuyor. TDV İslam Ansiklopedisi web sitesinde yer alan "Hilye" maddesinde yer alan hilye görselleri Mevlid-i Nebi vesilesiyle yenilendi ve madde web sitesinin ana sayfasında bulunan sergi alanına da taşındı.

Matbu versiyonda yer alan 10 hilye görselinin önemli bir kısmı elektronik ansiklopedi sayfasında yenileriyle değiştirilirken, hilye geleneğinin en iyi örnekleri arasından seçilen ve matbu versiyonda yer almayan 10 adet yeni hilye görseli de madde sayfasına ilave edildi.

Böylece hilye geleneğinin farklı örnekleri, kronolojik gelişim seyrini de takip edebilecekleri bir şekilde okuyucuların ilgisine sunuldu.

TDV İslam Ansiklopedisi "Hilye" maddesine https://islamansiklopedisi.org.tr adresinden erişim sağlanabiliyor.

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