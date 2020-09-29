TDV Bornova Kolejinden uluslararası başarı

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İzmir Bornova Koleji 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) gümüş madalya kazandı. Çiçekdağ, elde ettiği bu başarı sayesinde, Türkiye'de istediği herhangi bir üniversitede matematik ve mühendislik bölümlerine sınavsız girme hakkı kazandı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2019'da düzenlenen Ulusal Matematik Olimpiyatı birinci aşama sınavında, Türkiye birincisi olan Çiçekdağ'ın, 6 ay sonra yapılan ikinci aşama sınavında da Türkiye ikincisi olarak altın madalya aldığı kaydedildi.

Rusya tarafından 21-22 Eylül 2020'de düzenlenen ve 105 ülkeden 672 öğrencinin katıldığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye’yi temsil eden Çiçekdağ'ın gümüş madalya kazandığı, milli takımdaki diğer 5 öğrencinin de 1 gümüş, 4 bronz madalya elde ettiği bildirildi.

- "Öğrencilerimizin matematik sınavlarına katılımlarını destekliyoruz"

Bornova Koleji Lise Müdürü Alper Abay, öğrencilerin problem çözme becerilerini ve matematiğe karşı ilgilerini artırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini ve bu doğrultuda eğitim verdiklerini kaydetti.

Abay, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen matematik sınavlarına katılımlarını destekliyoruz. Verdiğimiz eğitimin sonuçlarını ulusal ve uluslararası yarışmalarda almak, ülkemizin ve okulumuzun bu şekilde başarılarla anılması bizi gururlandırıyor. Başarıda emeği olan matematik öğretmenimiz Serkan Güvender'i ve öğrencimizi kutluyorum."

- "Bana güvenenleri mahcup etmiyorum"

Katıldığı ulusal ve uluslararası tüm yarışmalardan derece ve madalya ile dönen Yusuf Kağan Çiçekdağ da, matematiğe olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını belirtti.

Çiçekdağ, uluslararası düzeyde bilim alanında Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle matematik öğretmenimin üzerimde çok emeği var. Sağ olsun beni sürekli ulusal ve uluslararası yarışmalara yönlendiriyor. Ben de bana güvenenleri mahcup etmiyorum. Üniversitede de güzel bir bölümde ülkeme faydalı işler yapmak için çaba göstereceğim."

Çiçekdağ, 2018 ve 2019'da düzenlenen Uluslararası Asya Matematik Olimpiyatı'nda da Türkiye'yi temsil ederek, iki yıl üst üste altın madalya kazanmıştı.