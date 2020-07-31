TDV 75 ülkenin 287 bölgesinde!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Açık, Vakfa emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olduğunu belirterek, “Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 81 ilde, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Açık, “Bu yıl da ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla gerçekleştireceğimiz 2020 Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Vekaletle Kurban Kesim Programı, Türkiye’de il ve ilçe müftülükleri, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılıyor” diye konuştu.