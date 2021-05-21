TDP Lideri Sarıgül: İlk turda her parti kendi adayıyla seçime girmeli

Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Sarıgül, bir soru üzerine şunları dile getirdi: “İlk turda Türkiye Değişim Partisi kendi adayıyla girecek. İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız. İlk turda ittifak yapan siyasi partiler, siyasi partilerin genel başkanları, kendi koltuklarını korumak istiyorlar, ne kadar oy aldığı belli olmasın da benim koltuğum biraz daha devam etsin. ”O bir oyun bizim için son derece önemi ve değeri vardır, o nedenle Türkiye Değişim Partisi birinci turda öyle bir aday çıkaracak ki toplumun her kesimini kucaklayacak.”