TDK'nın "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak

Türk Dil Kurumunca "Türk Diline Hizmet Ödülleri" 16 Aralık'ta sahiplerine takdim edilecek. TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türk Diline Hizmet Ödülleri Ödül Töreni, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tören, Türkçeye hizmet eden isimleri bir araya getirerek bu önemli katkıların kamuoyuyla buluşturulmasına vesile olmayı hedefliyor.

Dil bilincinin yerleşmesi, Türkçenin zenginliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde uzun yıllardır çalışma gerçekleştiren kişi ve kurumlar ödül töreninde bir araya gelecek.

Bu kapsamda, Türkçenin doğru ve anlaşılır biçimde geniş kitlelere ulaştırılmasındaki uzun soluklu başarısı dolayısıyla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ile dili estetik ve duru bir anlatımla topluma aktaran çalışmaları nedeniyle Başspiker Şener Mete, Türk dili araştırmalarına uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Ergin Jable, Türk lehçeleri, dil tarihi ve karşılaştırmalı dil çalışmaları alanında öncü çalışmalara imza atan Prof. Dr. Henryk Jankowski, terminoloji alanındaki öncü çalışmalarıyla Türkçenin bilim dili kimliğine yön veren Prof. Dr. Aydın Köksal, Türkçenin dijitalleşmesi, ses teknolojileri ve dil verilerinin işlenmesine yönelik birikiminin yanı sıra TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğünün editörü olarak terminoloji alanına özel katkılar sunan Prof. Dr. Bülent Sankur ile halk bilimi, kültür tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla Türkçenin kültürel zenginliğine önemli izler sunan Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz "2025 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülü"nü almaya değer görüldü.