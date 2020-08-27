  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat TDK
Kültür - Sanat

TDK

Tdk kelime ara | Teknolojinin hayatlarımıza çok fazla yer edinmediği yıllarda imla kılavuzlarıyla kelimelerin nasıl yazıldığını kontrol edebilirdik. Bilgiye ulaşabilmek için ansiklopedi karıştıran nesiller yerini bilgiye saniyeler içerisinde ulaşan nesillere bıraktı. Bir kelimenin nasıl doğru yazıldığını TDK internet sitesi üzerinden ya da Tdk uygulamasından öğrenmek yalnızca birkaç saniyede mümkün. Bir kelimenin nasıl yazıldığını araştırmak isteyenler önce kelimeyi ardından da Tdk ifadesini arama motorlarına yazıyor ve karşılarına sonuçlar sıralanıyor. Peki, Türk Dil Kurumu ne zaman kuruldu? | Tdk kelime ara | Tdk yazım yanlışı | Tdk imla kılavuzu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:19:00 -
TDK

Türk Dil Kurumu yani TDK internet kullanıcıların sık sık arattığı kelimeler arasında yer alıyor. Bir kelimenin nasıl yazıldığını, cümle içerisinde nasıl kullanıldığını, noktalama işaretleriyle ilgili kuralları merak edenler Tdk konusunu araştırıyor. Peki, Tdk uygulaması nasıl indirilir?

Tdk ne zaman kuruldu?

Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932'de kuruldu.

Tdk kelime ara

Bir kelimenin nasıl doğru yazıldığını merak ediyorsanız; doğru cevabı TDK’dan öğrenmeniz mümkün. Bunun için sozluk.gov.tr internet sitesine giriş yapıp arama butonuna istediğiniz kelimeyi yazarak aratma yapabilirsiniz.

Tdk yazım kuralları | Tdk imla kılavuzu

Gençler arasında çok fazla yabancı kelime kullanma akımı her geçen gün daha da belirginleşiyor. Gençler arasında yetişkinlerin anlamakta zorlandığı bolca yabancı kelime içeren bir dil oluştu. Ancak dilimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Pek çok kişi yazım kurallarını hiçe sayarak yazılar kaleme alıyor. Yazım kurallarını öğrenmek her vatandaş için gerekli. Türk Dil Kurumu internet sitesinden yazım kurallarına ulaşmak ise yalnızca birkaç saniyenizi alacaktır.

TDK YAZIM KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tdk noktalama işaretleri | Yazım yanlışı düzeltme Tdk

Makale yazılırken en çok hata noktalama işaretlerinde yapılıyor. Noktalama işareti kurallarını Tdk’da bulunan kılavuzdan okuyabilirsiniz.

TDK NOKTALAMA İŞARETLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tdk her şey nasıl yazılır?

En çok karıştırılan, hata yapılan konuların başında ‘şey’ ifadesinin yazımı geliyor. Pek çok kişi “Herşey” kelimelisini birleşik yazıyor. Ancak ‘şey’ hiçbir zaman birleşik yazılmaz. ‘Her şey’ ayrı yazılmalıdır.

Tdk uygulama indir

Tdk’da kelime aramak isteyenler internet tarayıcılarını ya da uygulamaları kullanabilir. Tdk uygulamasını Play Store ya da App Store’dan indirebilirsiniz.

Tdk e mağaza

Türk Dil Kurumu Yayınları’na ait kitaplara e mağazadan ulaşabilirsiniz. E mağazadan alışveriş yapmak için “emagaza-tdk.ayk.gov.tr/anasayfa” adresine ulaşmanız gerekiyor.

Tdk saat yazımı

En çok karıştırılan konuların başında saatlerin yazımları geliyor. Genellikle saatler yazılırken iki nokta üst üste kullanılır. Ancak TDK'da yer alan bilgiye göre bu doğru değildir. Saatlerin yazımında nokta kullanılır. Yani saat 14:00 şeklinde değil 14.00 şeklinde yazılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu
Dünya

Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Almanya’nın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’deki bir harek..
Yahudi asıllı iş adamından Dilipak'a destek! Anısını anlattı: Yardım ederken bana 'Yahudi misin?' demedi
Gündem

Yahudi asıllı iş adamından Dilipak'a destek! Anısını anlattı: Yardım ederken bana 'Yahudi misin?' demedi

AK Parti tarafından sözleri çarpıtılan Abdurrahman Dilipak'a, Musevi iş adamı Doğan Kasadolu tarafından destek geldi. Kasadolu, Dilipak'a No..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı