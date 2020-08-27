Türk Dil Kurumu yani TDK internet kullanıcıların sık sık arattığı kelimeler arasında yer alıyor. Bir kelimenin nasıl yazıldığını, cümle içerisinde nasıl kullanıldığını, noktalama işaretleriyle ilgili kuralları merak edenler Tdk konusunu araştırıyor. Peki, Tdk uygulaması nasıl indirilir?

Tdk ne zaman kuruldu?

Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932'de kuruldu.

Tdk kelime ara

Bir kelimenin nasıl doğru yazıldığını merak ediyorsanız; doğru cevabı TDK’dan öğrenmeniz mümkün. Bunun için sozluk.gov.tr internet sitesine giriş yapıp arama butonuna istediğiniz kelimeyi yazarak aratma yapabilirsiniz.

Tdk yazım kuralları | Tdk imla kılavuzu

Gençler arasında çok fazla yabancı kelime kullanma akımı her geçen gün daha da belirginleşiyor. Gençler arasında yetişkinlerin anlamakta zorlandığı bolca yabancı kelime içeren bir dil oluştu. Ancak dilimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Pek çok kişi yazım kurallarını hiçe sayarak yazılar kaleme alıyor. Yazım kurallarını öğrenmek her vatandaş için gerekli. Türk Dil Kurumu internet sitesinden yazım kurallarına ulaşmak ise yalnızca birkaç saniyenizi alacaktır.

TDK YAZIM KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tdk noktalama işaretleri | Yazım yanlışı düzeltme Tdk

Makale yazılırken en çok hata noktalama işaretlerinde yapılıyor. Noktalama işareti kurallarını Tdk’da bulunan kılavuzdan okuyabilirsiniz.

TDK NOKTALAMA İŞARETLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tdk her şey nasıl yazılır?

En çok karıştırılan, hata yapılan konuların başında ‘şey’ ifadesinin yazımı geliyor. Pek çok kişi “Herşey” kelimelisini birleşik yazıyor. Ancak ‘şey’ hiçbir zaman birleşik yazılmaz. ‘Her şey’ ayrı yazılmalıdır.

Tdk uygulama indir

Tdk’da kelime aramak isteyenler internet tarayıcılarını ya da uygulamaları kullanabilir. Tdk uygulamasını Play Store ya da App Store’dan indirebilirsiniz.

Tdk e mağaza

Türk Dil Kurumu Yayınları’na ait kitaplara e mağazadan ulaşabilirsiniz. E mağazadan alışveriş yapmak için “emagaza-tdk.ayk.gov.tr/anasayfa” adresine ulaşmanız gerekiyor.

Tdk saat yazımı

En çok karıştırılan konuların başında saatlerin yazımları geliyor. Genellikle saatler yazılırken iki nokta üst üste kullanılır. Ancak TDK'da yer alan bilgiye göre bu doğru değildir. Saatlerin yazımında nokta kullanılır. Yani saat 14:00 şeklinde değil 14.00 şeklinde yazılır.