  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan: 1 trilyon dolara çıkartacağız!
UEFA’dan misafir seyirci kararı
12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!
Ekonomi TCMB: Üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti
Ekonomi

TCMB: Üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,12 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 19,25’e yükseldiğini açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:41:00 -
TCMB: Üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti

Rapora göre, ağustos ayında enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildi. Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin oldu. Küresel çapta etkili olan tarımsal kuraklık da tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi.

Raporda, “Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken, dünyada ve Türkiye’de etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi” denildi.

Arz kısıtları belirleyici

Yurt içi üretici fiyatları ağustosta yüzde 2,77 yükselirken, yıllık enflasyon 0,60 puan artarak yüzde 45,52’ye ulaştı. Üretici fiyatlarındaki bu yükselişte, elektrik ve doğalgaz fiyat gelişmeleri, birikimli dış fiyat baskıları ve süregelen arz kısıtları belirleyici olmaya devam etti. Öte yandan, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi bu dönemde gerilese de yüksek seviyesini korudu.

Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay