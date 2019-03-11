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TCMB tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 586 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:37
TCMB tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 586 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018'in aynı ayına kıyasla 204 milyon dolar artarak 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 6 milyar 110 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 192 milyon doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 146 milyon dolar net borçlanma yaparken, Genel Hükümet 3 milyar 414 milyon dolar yeni ihraç gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 579 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 444 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2 milyar 215 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 213 milyon dolar, 95 milyon dolar ve 162 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ocakta 3 milyar 540 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

  2018 Ocak2019 Ocak
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-7.034-813
1.İhracat12.99013.538
2.İthalat20.79915.108
 Mal Dengesi-7.809-1.570
3.Hizmet Gelirleri2.9073.032
4.Hizmet Giderleri1.8541.758
 Mal ve Hizmet Dengesi-6.756-296
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler493440
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9791.049
 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-7.242-905
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler20892
B.SERMAYE HESABI3328
C.FİNANS HESABI-12.278-6.117
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi316162
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu698748
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi242-471
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.2515.639
11.1.Hisse Senetleri2891.300
11.2.Borç Senetleri4.9624.339
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-3.3851.544
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet30
12.3.Bankalar-2.7112.407
12.4.Diğer Sektörler-677-863
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.502965
13.1.Merkez Bankası-83
13.2.Genel Hükümet-120-95
13.3.Bankalar1.273157
13.4.Diğer Sektörler2.357900
 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları5.2775.332
D.NET HATA VE NOKSAN-896-1.792
 GENEL DENGE-4.381-3.540
E.REZERV VARLIKLAR4.3813.540
14.Resmi Rezervler4.3813.540
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

(Biti)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:37
  1. Cari Açık
  2. Ödemeler Dengesi
  3. TCMB

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