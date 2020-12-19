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Ekonomi TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi
Ekonomi

TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 09:24:46 -
TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği belirtildi.

Tebliğde, belirlenen bu oranların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.


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