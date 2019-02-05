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TCMB Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

"Enerji grubunda elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir"- "Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları düşmeye devam etmiştir"- "İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu ocakta 13,45 puan artışla yüzde 40,54'e ulaşmıştır. Bu gelişmede, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak sebze (yüzde 42,57) ve patates (yüzde 17,98) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır"- "Üretici yıllık enflasyonu Türk lirası ve emtia fiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydetmiş, ancak birikimli etkilerle yüksek seviyesini korumuştur"

05 Şubat 2019 Salı 10:42
TCMB Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Enerji grubunda elektrik,doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubundataze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyonyükselmiştir." ifadelerine yer verildi.

TCMB tarafından aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.

Raporda ocak ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,06 arttığı ve yıllık enflasyonun 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olduğu belirtildi.

Enerji grubunda elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımalarının izlendiği, gıda grubundataze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyonun yükseldiği ifade edilen raporda, hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonunun ve ana eğiliminin gerilediği kaydedildi.

Raporda, ocakta B ve C endekslerinin yıllık değişim oranlarının sırasıyla 0,60 ve 0,51 puan azalarak yüzde 19,55 ve yüzde 19,02 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre enerji ve temel malgruplarının katkılarında sırasıyla 0,97 ve 0,65 puan düşüş gözlendiği, gıda ve hizmet gruplarının katkılarının sırasıyla 1,34 ve 0,30 puan arttığı belirtilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları düşmeyedevam etmiştir. Söz konusu göstergenin ima ettiği ana eğilim temel mal grubunda gerilerkenhizmet grubunda sınırlı bir oranda yükselmiştir. Ocak ayında hizmet fiyatları yüzde 2,09 artmış, grup yıllık enflasyonu 0,94 puan artarak yüzde15,40 olmuştur. Hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselmiştir. Hizmet fiyatları üzerinde, maliyet unsurlarındaki birikimli artışların gecikmeli etkileri görülmeyedevam etmektedir. Bu kapsamda ulaştırma hizmetlerinde kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığında;haberleşme hizmetlerinde ve diğer hizmetler grubunda paket turlarda (Hacca gidiş ücretinde yüzde 42,8)yüksek fiyat artışları kaydedilmiştir. Özetle, iç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubuenflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükselmiştir."


- "Dayanıklı mal grubundaki fiyat düşüşünde otomobil fiyatları belirleyici oldu"


Raporda, temel mal grubunda yıllık enflasyonun 1,92 puan gerileyerek yüzde 22,75 olduğu, söz konusu düşüşe tüm altgrupların katkı verdiği belirtildi.

Bu dönemde, dayanıklı mal grubunda gözlenen fiyatdüşüşünde otomobil fiyatlarının belirleyici olduğu vurgulanan raporda, giyim grubu yıllık enflasyonunun 2,40 puan gerileyerekyüzde 12,35 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda, diğer temel mallarda ise fiyat artış eğiliminin zayıf seyrine karşın yıllık enflasyonun yüksek seviyesini koruduğunun altı çizildi.

Bu gelişmeler çerçevesinde, ocakta temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte Türk lirasındaki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkilerinin görüldüğü kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji fiyatları ocak ayında yüzde 4,20 azalmıştır. Bu gelişmede elektrik, doğal gaz ve sufiyatlarında yapılan indirimler belirleyici olmuştur. Ocak ayında, bu kalemlerde fiyatlar sırasıyla yüzde10,00, 8,34 ve 5,02 gerilemiştir. Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 7,76puanlık düşüşle yüzde 13,06 olmuştur.Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu ocak ayında 5,86 puan artarak yüzde 30,97 olmuştur. Bu gelişmede, temelde taze meyve ve sebze grubundaki sert artışa bağlı olarak yükselen işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken, yıllık enflasyon işlenmiş gıda grubunda gerilemiştir.İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde 13,45 puan artışla yüzde 40,54'e ulaşmıştır. Bu gelişmede, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak sebze (yüzde 42,57) ve patates (yüzde 17,98) fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. İşlenmiş gıda grubunda ise fiyatlar yüzde 0,88 artarken grup yıllık enflasyonuyüzde 22,15'e gerilemiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar ile konserve ürünleri fiyatlarındaki artışlar öneçıkmıştır. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu ocak ayında yataya yakın seyrederek yüzde 23,96 olmuştur."


- "Üretici yıllık enflasyonu yüksekseviyesini korudu"


Raporda, yurt içi üretici fiyatları ocak ayında yüzde 0,45 yükseldiği, yıllık enflasyonun 0,71 puan azalarakyüzde 32,93'e gerilediği anımsatıldı.

İmalat sanayi yıllık enflasyonunun bu dönemde 1,50 puan düşüşleyüzde 29,61 olduğu belirtilen raporda, bu çerçevede, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimselliktenarındırılmış ana eğilimindeki yavaşlamanın devam ettiği bildirildi.

Raporda, ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde alt gruplar genelinde aylık fiyat artışlarının sürdüğü, yıllık enflasyonun düştüğü ifade edildi.

Ara malı fiyatlarındaki artıştakablolama ürünleri ile beton ve çimentonun öne çıktığı belirtilen raporda, "Sermaye malı fiyatlarında gözlenen artışta tarım veormancılık makineleri, ölçme amaçlı alet ve cihazlar ile diğer genel amaçlı makineler öne çıkmıştır. Budönemde dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya ve ev aletleri, dayanıksız tüketim malları fiyatları isegıda ürünleri öncülüğünde yükselmiştir. Sonuç olarak, üretici yıllık enflasyonu Türk lirası ve emtiafiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydetmiş, ancak birikimli etkilerle yüksekseviyesini korumuştur." değerlendirmesi yapıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:42
  1. Enflasyon
  2. Merkez Bankası
  3. TCMB Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu

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