TCMB Merkez Bankası mayıs faizi son dakika: TCMB mayıs 2022 faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, MB politika faizi ne olacak?
Merkez Bankası faiz kararı döviz kurlarında yaşanan gelişmeler sonrasında merak konusu oldu. İlk dört aydır faizi sabit tutan TC Merkez Bankası’nın mayıs ayı faiz kararı ekonomiyi takip edenlerce araştırılıyor. Fed’in faiz artırımının etkileri dolar kuru ve altın fiyatlarında görülmeye başlandı. Altın fiyatları 980 TL’ye doğru ilerlerken, dolar kuru ise 16,42 TL’yi gördü. Tam da bu ortamda TCMB’nin faiz toplantısı piyasalar açısından bir hayli önemli. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası (TCMB) mayıs faizi ne olur?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 14 seviyesinde kalırken, gözler bugün belli olacak yeni faiz kararına çevrilmiş durumda.
Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak. ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.