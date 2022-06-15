TCMB faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası haziran faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak?

TC Merkez Bankası faiz kararı Haziran ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Merkez Bankası her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Dolar ve Euro kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası haziran ayına ilişkin faiz kararı araştırılır oldu. Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

Merkez Bankası son toplantısını 26 Mayıs’ta yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası açıklamasında "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.