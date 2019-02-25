TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 905 milyon doları buldu
(TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 905 milyon dolar oldu.25 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 905 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 905 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
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