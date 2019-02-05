TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 753 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 753 milyon dolar oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 10 bin dolar olurken, ihaleye 1 milyar 753 milyon dolarlık teklif geldi.



İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.



