TCMB altın liginde zirvede!

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, 2022'de rekor kıran bir yılın ardından, 2023'ün başında merkez bankaları altınla yakından ilgilenmeye devam ediyor. WGC, ocak ayında merkez bankalarının aylık %16 artışla 31 ton altın satın aldığını açıkladı. En büyük alıcılardan olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk ayında 23 ton altın alarak toplam altın rezervini 565 tona çıkardı.

WGC kıdemli analisti Krishan Gopaul, "Bu aynı zamanda, arka arkaya son on aydır net alımların gerçekleştiği bildirilen 20-60 ton aralığındaydı" diye yazdı.

Satın almaların çoğu üç merkez bankası tarafından yapıldı ve bunlar yeni oyuncular değiller: Türkiye, Çin ve Kazakistan. Türkiye 2022'de en büyük resmi altın alıcısıydı ve Çin'in geçen yılın sonuna doğru altın alımlarını agresif bir şekilde artırdığı biliniyor.

Çin, kasım ve aralık aylarında bildirilen 62 tona ek olarak ocak ayında 15 ton altın satın aldı. Bu, Çin'in toplam altın rezervlerini 2.025 tona çıkardı.

Kazakistan merkez bankası 4 ton altın ekleyerek toplam rezervlerini 356 tona çıkardı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) benzersiz bir iki ton altın ilavesine sahipti. Ancak WGC, artışın Hırvatistan'ın para birliğine katılmasından kaynaklandığını ve bunun da yeni bir üye ülkenin daha büyük rezerv varlıkları transferinin bir parçası olarak ECB'ye bir miktar altın transfer etmesini gerektirdiğini kaydetti.