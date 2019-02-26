TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları26 Şubat 2019 Salı 15:36
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0,13580
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0,04822
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3,1239
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14,0577
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1,4428
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3,0626
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1,4126
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0,23469
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0,00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0,10182
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0,38217
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0,00474
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1,9738
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0,07462
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0,81087
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0,67514
|IQD
|IRAK DİNARI
|0,00444
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0,04428
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0,01403
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0,01898
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0,09790
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,3016
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0,27662
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,30249
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0,00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,6030
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,3896
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05099
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3,9267
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01028
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,16926
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,5163
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,19626
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7,4774
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1,4638
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,6451
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