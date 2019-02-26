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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

26 Şubat 2019 Salı 15:36
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0,13580
ALLARNAVUTLUK LEKİ0,04822
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3,1239
BHDBAHREYN DİNARI14,0577
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1,4428
BAMBOSNA HERSEK MARKI3,0626
BRLBREZİLYA REALİ1,4126
CZKÇEK KORUNASI0,23469
IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00038
PHPFİLİPİN PESOSU0,10182
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0,38217
KRWGÜNEY KORE WONU0,00474
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1,9738
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,07462
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0,81087
HKDHONG KONG DOLARI0,67514
IQDIRAK DİNARI0,00444
ISKİZLANDA KRONU0,04428
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,01403
HUFMACAR FORİNTİ0,01898
MKDMAKEDONYA DİNARI0,09790
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,3016
MXNMEKSİKA PESOSU0,27662
EGPMISIR LİRASI0,30249
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0,00063
PENPERU YENİ SOLU1,6030
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,3896
RSDSIRP DİNARI0,05099
SGDSİNGAPUR DOLARI3,9267
SYPSURİYE LİRASI0,01028
THBTAYLAND BAHTI0,16926
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,5163
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,19626
JODÜRDÜN DİNARI7,4774
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1,4638
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,6451

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:36
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