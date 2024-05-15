TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03644
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.34790
BHD BAHREYN DİNARI 85.5655
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.27548
BAM BOSNA HERSEK MARKI 17.8146
BWP BOTSVANA PULASI 2.3775
BRL BREZİLYA REALİ 6.2893
DZD CEZAYİR DİNARI 0.24018
CZK ÇEK KORUNASI 1.4105
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00201
MAD FAS DİRHEMİ 3.2292
PHP FİLİPİN PESOSU0.56092
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.7550
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.0256
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.38634
HKD HONG KONG DOLARI 4.1314
IQD IRAK DİNARI 0.02462
ISK İZLANDA KRONU 0.23242
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07304
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00838
LYD LİBYA DİNARI 6.6437
HUF MACAR FORİNTİ 0.09050
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.56723
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 6.8533
MXN MEKSİKA PESOSU 1.9140
EGP MISIR LİRASI 0.68854
MDL MOLDOVA LEYİ 1.8159
NAD NAMİBYA DOLARI 1.7550
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02088
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00254
PEN PERU YENİ SOLU 8.6706
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.1837
RSD SIRP DİNARI 0.29829
SGD SİNGAPUR DOLARI 23.9112
SDG SUDAN POUNDU 0.05372
SYP SURİYE LİRASI 0.00248
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.7550
THB TAYLAND BAHTI 0.88259
TND TUNUS DİNARI 10.3310
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.2173
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.81584
OMR UMMAN RİYALİ83.8050
JOD ÜRDÜN DİNARI 45.4988
VND VİETNAM DONGU 0.00127
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 8.7277
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0025
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 19.5584