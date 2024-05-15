  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2024-05-15 15:52:00 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu         Döviz Cinsi           TL Karşılığı

ARS        ARJANTİN PESOSU          0.03644

ALL         ARNAVUTLUK LEKİ          0.34790

BHD       BAHREYN DİNARI             85.5655
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BDT        BANGLADEŞ TAKASI        0.27548

BAM      BOSNA HERSEK MARKI  17.8146

BWP      BOTSVANA PULASI          2.3775

BRL         BREZİLYA REALİ           6.2893

DZD        CEZAYİR DİNARI        0.24018

CZK        ÇEK KORUNASI        1.4105

IDR         ENDONEZYA RUPİSİ        0.00201

MAD      FAS DİRHEMİ      3.2292

PHP        FİLİPİN PESOSU0.56092

ZAR        GÜNEY AFRİKA RANDI    1.7550

GEL        GÜRCİSTAN LARİSİ          12.0256

INR         HİNDİSTAN RUPİSİ           0.38634

HKD       HONG KONG DOLARI      4.1314

IQD        IRAK DİNARI       0.02462

ISK          İZLANDA KRONU              0.23242

KZT         KAZAKİSTAN TENGESİ    0.07304

COP       KOLOMBİYA PESOSU      0.00838

LYD         LİBYA DİNARI     6.6437

HUF       MACAR FORİNTİ               0.09050

MKD      MAKEDONYA DİNARI     0.56723

MYR       MALEZYA RİNGGİTİ         6.8533

MXN      MEKSİKA PESOSU            1.9140

EGP        MISIR LİRASI       0.68854

MDL       MOLDOVA LEYİ        1.8159

NAD       NAMİBYA DOLARI            1.7550

NGN      NİJERYA NAİRASI              0.02088

UZS        ÖZBEKİSTAN SOMU        0.00254

PEN        PERU YENİ SOLU               8.6706

PLN        POLONYA ZLOTİSİ            8.1837

RSD        SIRP DİNARI        0.29829

SGD       SİNGAPUR DOLARI          23.9112

SDG       SUDAN POUNDU             0.05372

SYP         SURİYE LİRASI    0.00248

SZL         SVAZİLAND LİLANGENİSİ               1.7550

THB        TAYLAND BAHTI        0.88259

TND       TUNUS DİNARI  10.3310

TMT       TÜRKMENİSTAN MANATI             9.2173

UAH       UKRAYNA HRYVNASI      0.81584

OMR      UMMAN RİYALİ83.8050

JOD        ÜRDÜN DİNARI        45.4988

VND       VİETNAM DONGU           0.00127

ILS          YENİ İSRAİL ŞEKELİ           8.7277

TWD      YENİ TAYVAN DOLARI     1.0025

NZD       YENİ ZELANDA DOLARI   19.5584

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23