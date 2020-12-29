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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:09:22 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08842
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07364
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.3631
BHDBAHREYN DİNARI19.6618
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08741
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0182
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6243
BWPBOTSVANA PULASI0.68570
BRLBREZİLYA REALİ1.4131
DZDCEZAYİR DİNARI0.05608
CZKÇEK KORUNASI0.34513
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00052
MADFAS DİRHEMİ0.82966
PHPFİLİPİN PESOSU0.15434
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50556
KRWGÜNEY KORE WONU0.00678
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2635
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10099
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2037
HKDHONG KONG DOLARI0.95616
IQDIRAK DİNARI0.00507
ISKİZLANDA KRONU0.05809
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01761
LYDLİBYA DİNARI5.5337
HUFMACAR FORİNTİ0.02494
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14735
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8301
MXNMEKSİKA PESOSU0.37240
EGPMISIR LİRASI0.47171
NADNAMİBYA DOLARI0.50563
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00071
PENPERU YENİ SOLU2.0489
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0012
RSDSIRP DİNARI0.07720
SGDSİNGAPUR DOLARI5.5835
SDGSUDAN POUNDU0.13447
SYPSURİYE LİRASI0.00590
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50563
THBTAYLAND BAHTI0.24661
TNDTUNUS DİNARI2.7584
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1210
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26292
OMRUMMAN RİYALİ19.2795
JODÜRDÜN DİNARI10.4556
VNDVİETNAM DONGU0.00032
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3062
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26364
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.2888
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