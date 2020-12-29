TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08842
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07364
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3631
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.6618
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08741
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0182
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6243
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68570
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4131
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05608
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34513
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.82966
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15434
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50556
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00678
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2635
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10099
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2037
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95616
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00507
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05809
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01761
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5337
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02494
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14735
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8301
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37240
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47171
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50563
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0489
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0012
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07720
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5835
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13447
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00590
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50563
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24661
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7584
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1210
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26292
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.2795
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4556
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3062
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26364
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2888