TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09305
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07625
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5301
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.4122
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09073
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0954
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7956
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71426
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5213
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05838
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36085
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86528
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16010
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52809
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00701
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3501
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10469
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2521
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.99275
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00645
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06031
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01834
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7473
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02644
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15289
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9049
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38800
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48992
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52808
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1451
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1198
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08022
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7966
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13962
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00612
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52808
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25811
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8613
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2022
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27579
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.9915
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8557
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3775
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27348
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4862