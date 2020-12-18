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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:45:38 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09305
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07625
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5301
BHDBAHREYN DİNARI20.4122
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09073
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0954
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7956
BWPBOTSVANA PULASI0.71426
BRLBREZİLYA REALİ1.5213
DZDCEZAYİR DİNARI0.05838
CZKÇEK KORUNASI0.36085
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.86528
PHPFİLİPİN PESOSU0.16010
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52809
KRWGÜNEY KORE WONU0.00701
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3501
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10469
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2521
HKDHONG KONG DOLARI0.99275
IQDIRAK DİNARI0.00645
ISKİZLANDA KRONU0.06031
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01834
LYDLİBYA DİNARI5.7473
HUFMACAR FORİNTİ0.02644
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15289
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9049
MXNMEKSİKA PESOSU0.38800
EGPMISIR LİRASI0.48992
NADNAMİBYA DOLARI0.52808
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00074
PENPERU YENİ SOLU2.1451
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1198
RSDSIRP DİNARI0.08022
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7966
SDGSUDAN POUNDU0.13962
SYPSURİYE LİRASI0.00612
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52808
THBTAYLAND BAHTI0.25811
TNDTUNUS DİNARI2.8613
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2022
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27579
OMRUMMAN RİYALİ19.9915
JODÜRDÜN DİNARI10.8557
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3775
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27348
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4862
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