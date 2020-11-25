TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09851
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07630
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6784
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.0826
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09373
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1640
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8062
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71935
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4791
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06193
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36024
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.87305
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16508
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52132
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00718
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3978
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10752
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2491
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0255
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00666
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05871
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01876
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8580
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02615
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15330
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9446
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39589
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50669
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52129
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2018
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1114
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08035
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9175
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14416
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00632
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52129
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26199
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9040
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2743
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27984
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.6459
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.2111
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3889
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27882
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5438