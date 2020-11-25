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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:00:27 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09851
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07630
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6784
BHDBAHREYN DİNARI21.0826
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09373
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1640
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8062
BWPBOTSVANA PULASI0.71935
BRLBREZİLYA REALİ1.4791
DZDCEZAYİR DİNARI0.06193
CZKÇEK KORUNASI0.36024
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.87305
PHPFİLİPİN PESOSU0.16508
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52132
KRWGÜNEY KORE WONU0.00718
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3978
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10752
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2491
HKDHONG KONG DOLARI1.0255
IQDIRAK DİNARI0.00666
ISKİZLANDA KRONU0.05871
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01876
LYDLİBYA DİNARI5.8580
HUFMACAR FORİNTİ0.02615
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15330
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9446
MXNMEKSİKA PESOSU0.39589
EGPMISIR LİRASI0.50669
NADNAMİBYA DOLARI0.52129
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00076
PENPERU YENİ SOLU2.2018
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1114
RSDSIRP DİNARI0.08035
SGDSİNGAPUR DOLARI5.9175
SDGSUDAN POUNDU0.14416
SYPSURİYE LİRASI0.00632
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52129
THBTAYLAND BAHTI0.26199
TNDTUNUS DİNARI2.9040
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2743
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27984
OMRUMMAN RİYALİ20.6459
JODÜRDÜN DİNARI11.2111
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3889
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27882
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5438
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