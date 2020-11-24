  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:23:28 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09868
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07593
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6640
BHDBAHREYN DİNARI21.0143
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09345
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1573
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7863
BWPBOTSVANA PULASI0.71476
BRLBREZİLYA REALİ1.4553
DZDCEZAYİR DİNARI0.06171
CZKÇEK KORUNASI0.35819
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.86964
PHPFİLİPİN PESOSU0.16425
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51544
KRWGÜNEY KORE WONU0.00713
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3940
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10701
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2433
HKDHONG KONG DOLARI1.0223
IQDIRAK DİNARI0.00664
ISKİZLANDA KRONU0.05844
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01862
LYDLİBYA DİNARI5.8403
HUFMACAR FORİNTİ0.02603
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15265
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9386
MXNMEKSİKA PESOSU0.39422
EGPMISIR LİRASI0.50553
NADNAMİBYA DOLARI0.51541
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00076
PENPERU YENİ SOLU2.1981
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1063
RSDSIRP DİNARI0.08000
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8986
SDGSUDAN POUNDU0.14372
SYPSURİYE LİRASI0.00630
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51548
THBTAYLAND BAHTI0.26049
TNDTUNUS DİNARI2.8920
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2673
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27935
OMRUMMAN RİYALİ20.5823
JODÜRDÜN DİNARI11.1766
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3717
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27792
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5335
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!
Gündem

Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!

Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisi, Alman Deniz Kuvvetleri tarafından durdurularak arandı. Gemide yasadışı herhangi bir şey bulunama..
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
‘Zillet İttifakı’nın ortağı 2 yılda 316 çocuğu kaçırdı
Gündem

‘Zillet İttifakı’nın ortağı 2 yılda 316 çocuğu kaçırdı

TBMM Çocuk Hakları Komisyonunun verilerine göre son seçimlerde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin resmi birlikteliği Millet İttifakı’nın g..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay