TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09868
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07593
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6640
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.0143
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09345
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1573
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7863
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71476
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4553
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06171
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35819
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86964
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16425
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51544
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00713
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3940
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10701
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2433
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0223
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00664
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05844
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01862
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8403
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02603
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15265
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9386
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39422
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50553
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51541
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1981
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1063
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08000
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8986
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14372
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00630
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51548
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26049
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8920
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2673
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27935
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.5823
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1766
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3717
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27792
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5335