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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:49:19 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09816
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07448
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5890
BHD BAHREYN DİNARI 20.6808
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09194
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1226
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6897
BWP BOTSVANA PULASI 0.69624
BRL BREZİLYA REALİ 1.4396
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06059
CZK ÇEK KORUNASI 0.34822
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00055
MAD FAS DİRHEMİ 0.85165
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16092
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.49775
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00700
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3441
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10448
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2160
HKD HONG KONG DOLARI 1.0055
IQD IRAK DİNARI 0.00653
ISK İZLANDA KRONU 0.05680
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01818
LYD LİBYA DİNARI 5.7187
HUF MACAR FORİNTİ 0.02592
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14945
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8876
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37991
EGP MISIR LİRASI 0.49819
NAD NAMİBYA DOLARI 0.49776
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1519
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0500
RSD SIRP DİNARI 0.07835
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.7806
SDG SUDAN POUNDU 0.14140
SYP SURİYE LİRASI 0.00620
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.49775
THB TAYLAND BAHTI 0.25774
TND TUNUS DİNARI 2.8331
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2308
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27639
OMR UMMAN RİYALİ 20.2510
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.9967
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3097
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27340
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.3571

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