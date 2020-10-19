TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10179
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07498
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6409
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.9130
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09295
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1466
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6735
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68914
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3962
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06119
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34015
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85927
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16238
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47955
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00693
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4415
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10757
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2253
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0174
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00660
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05688
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01842
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7651
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02545
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14999
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9034
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37443
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50222
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47955
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2003
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0342
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07902
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8114
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14300
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00627
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47972
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25288
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8615
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2561
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27789
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.4803
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1212
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3355
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27462
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2380