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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:41:37 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09735
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06165
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0314
BHD BAHREYN DİNARI 18.1668
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8647
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9268
BRL BREZİLYA REALİ 1.2683
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05297
CZK ÇEK KORUNASI 0.28672
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70375
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13737
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39468
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00570
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2445
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09065
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0128
HKD HONG KONG DOLARI 0.88375
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04934
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01687
LYD LİBYA DİNARI 4.8941
HUF MACAR FORİNTİ 0.02151
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12429
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5983
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29562
EGP MISIR LİRASI 0.42362
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9409
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7208
RSD SIRP DİNARI 0.06524
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9013
SYP SURİYE LİRASI 0.01331
THB TAYLAND BAHTI 0.22155
TND TUNUS DİNARI 2.3859
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9598
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25651
OMR UMMAN RİYALİ 17.7914
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6606
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9764
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23255
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3870

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