TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10356
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07848
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.8176
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.7065
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09653
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2284
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.9675
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.73749
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5257
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06372
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36738
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00058
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.89837
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16999
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.53034
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00737
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4580
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11076
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2872
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0557
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00686
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05951
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01898
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.0365
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02717
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15802
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9913
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.40431
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.52218
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.53049
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00079
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2787
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1764
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08277
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.0990
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14845
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00651
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.53030
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26934
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9892
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3420
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29139
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.2602
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.5447
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00035
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4359
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.28685
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5905