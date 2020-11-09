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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:33:07 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10356
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07848
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.8176
BHD BAHREYN DİNARI 21.7065
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09653
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2284
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.9675
BWP BOTSVANA PULASI 0.73749
BRL BREZİLYA REALİ 1.5257
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06372
CZK ÇEK KORUNASI 0.36738
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00058
MAD FAS DİRHEMİ 0.89837
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16999
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.53034
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00737
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4580
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11076
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2872
HKD HONG KONG DOLARI 1.0557
IQD IRAK DİNARI 0.00686
ISK İZLANDA KRONU 0.05951
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01898
LYD LİBYA DİNARI 6.0365
HUF MACAR FORİNTİ 0.02717
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15802
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9913
MXN MEKSİKA PESOSU 0.40431
EGP MISIR LİRASI 0.52218
NAD NAMİBYA DOLARI 0.53049
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00079
PEN PERU YENİ SOLU 2.2787
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1764
RSD SIRP DİNARI 0.08277
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.0990
SDG SUDAN POUNDU 0.14845
SYP SURİYE LİRASI 0.00651
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.53030
THB TAYLAND BAHTI 0.26934
TND TUNUS DİNARI 2.9892
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3420
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29139
OMR UMMAN RİYALİ 21.2602
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.5447
VND VİETNAM DONGU 0.00035
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4359
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.28685
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.5905

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