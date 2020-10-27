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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:23:53 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10396
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07745
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.7878
BHD BAHREYN DİNARI 21.5594
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09598
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2129
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.8432
BWP BOTSVANA PULASI 0.71693
BRL BREZİLYA REALİ 1.4456
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06317
CZK ÇEK KORUNASI 0.35178
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00056
MAD FAS DİRHEMİ 0.88787
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16825
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.50471
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00721
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5225
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11035
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2690
HKD HONG KONG DOLARI 1.0488
IQD IRAK DİNARI 0.00681
ISK İZLANDA KRONU 0.05814
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01892
LYD LİBYA DİNARI 5.9693
HUF MACAR FORİNTİ 0.02632
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15597
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9518
MXN MEKSİKA PESOSU 0.38983
EGP MISIR LİRASI 0.51650
NAD NAMİBYA DOLARI 0.50470
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00079
PEN PERU YENİ SOLU 2.2566
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0987
RSD SIRP DİNARI 0.08169
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.9823
SDG SUDAN POUNDU 0.14745
SYP SURİYE LİRASI 0.00646
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.50470
THB TAYLAND BAHTI 0.26036
TND TUNUS DİNARI 2.9563
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3257
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.28651
OMR UMMAN RİYALİ 21.1128
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.4646
VND VİETNAM DONGU 0.00035
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4049
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.28451
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.4485

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