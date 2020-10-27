TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10396
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07745
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.7878
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.5594
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09598
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2129
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8432
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71693
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4456
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06317
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35178
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.88787
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16825
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.50471
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00721
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.5225
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11035
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2690
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0488
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00681
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05814
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01892
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.9693
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02632
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15597
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9518
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38983
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.51650
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.50470
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00079
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2566
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0987
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08169
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9823
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14745
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00646
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.50470
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26036
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9563
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3257
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28651
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.1128
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.4646
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00035
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4049
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.28451
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4485