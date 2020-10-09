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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:09:09 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10270
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07529
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6582
BHD BAHREYN DİNARI 20.9882
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09337
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1547
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.7085
BWP BOTSVANA PULASI 0.69132
BRL BREZİLYA REALİ 1.4130
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06142
CZK ÇEK KORUNASI 0.34445
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.85956
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16357
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48020
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00691
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4637
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10833
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2338
HKD HONG KONG DOLARI 1.0212
IQD IRAK DİNARI 0.00663
ISK İZLANDA KRONU 0.05736
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01852
LYD LİBYA DİNARI 5.7849
HUF MACAR FORİNTİ 0.02622
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15154
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9126
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37142
EGP MISIR LİRASI 0.50378
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48043
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00077
PEN PERU YENİ SOLU 2.2123
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0886
RSD SIRP DİNARI 0.07944
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8396
SDG SUDAN POUNDU 0.14356
SYP SURİYE LİRASI 0.00629
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48020
THB TAYLAND BAHTI 0.25485
TND TUNUS DİNARI 2.8708
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2645
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.28030
OMR UMMAN RİYALİ 20.5568
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1627
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3427
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27673
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2373

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