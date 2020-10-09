TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10270
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07529
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6582
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.9882
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09337
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1547
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7085
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69132
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4130
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06142
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34445
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85956
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16357
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.48020
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00691
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4637
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10833
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2338
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0212
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00663
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05736
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01852
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7849
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02622
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15154
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9126
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37142
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50378
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.48043
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00077
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2123
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0886
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07944
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8396
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14356
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00629
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.48020
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25485
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8708
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2645
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28030
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.5568
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1627
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3427
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27673
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2373