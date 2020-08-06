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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:50:35 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09874
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06869
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.2176
BHD BAHREYN DİNARI 19.0085
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9508
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.3176
BRL BREZİLYA REALİ 1.3542
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05588
CZK ÇEK KORUNASI 0.32424
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.77556
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14597
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40891
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00604
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3334
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09561
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1368
HKD HONG KONG DOLARI 0.92458
IQD IRAK DİNARI 0.00600
ISK İZLANDA KRONU 0.05300
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01710
LYD LİBYA DİNARI 5.2190
HUF MACAR FORİNTİ 0.02451
MKD KUAEY MAKEDONYA DİNARI 0.13774
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7108
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31863
EGP MISIR LİRASI 0.44926
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0216
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9262
RSD SIRP DİNARI 0.07218
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.2276
SYP SURİYE LİRASI 0.00570
THB TAYLAND BAHTI 0.23048
TND TUNUS DİNARI 2.6260
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0503
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25881
OMR UMMAN RİYALİ 18.6128
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.1068
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1064
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24400
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.7613

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