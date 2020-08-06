TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09874
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06869
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2176
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.0085
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9508
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3176
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3542
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05588
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32424
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.77556
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14597
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40891
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00604
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3334
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09561
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1368
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.92458
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00600
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05300
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01710
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.2190
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02451
|MKD
|KUAEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13774
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7108
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31863
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44926
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0216
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9262
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07218
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.2276
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00570
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23048
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6260
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0503
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25881
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.6128
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.1068
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1064
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24400
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.7613