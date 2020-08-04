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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:55:13 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09578
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06604
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0845
BHD BAHREYN DİNARI 18.4080
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8893
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.1461
BRL BREZİLYA REALİ 1.3043
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05395
CZK ÇEK KORUNASI 0.31121
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.74344
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14137
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39796
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00580
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2555
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09240
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0930
HKD HONG KONG DOLARI 0.89543
IQD IRAK DİNARI 0.00581
ISK İZLANDA KRONU 0.05101
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01646
LYD LİBYA DİNARI 5.0547
HUF MACAR FORİNTİ 0.02367
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13247
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6443
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30517
EGP MISIR LİRASI 0.43403
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.9595
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.8529
RSD SIRP DİNARI 0.06944
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.0408
SYP SURİYE LİRASI 0.00552
THB TAYLAND BAHTI 0.22303
TND TUNUS DİNARI 2.5494
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9856
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25016
OMR UMMAN RİYALİ 18.0484
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.7879
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0263
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23595
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5853

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