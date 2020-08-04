TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09578
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06604
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0845
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4080
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8893
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.1461
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3043
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05395
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.31121
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.74344
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14137
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39796
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00580
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2555
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09240
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0930
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.89543
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00581
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05101
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01646
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.0547
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02367
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13247
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6443
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30517
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43403
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9595
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.8529
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06944
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.0408
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00552
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22303
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.5494
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9856
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25016
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.0484
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.7879
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0263
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23595
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5853