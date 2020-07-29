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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:44:14 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09635
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06560
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0868
BHD BAHREYN DİNARI 18.4178
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8903
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.1399
BRL BREZİLYA REALİ 1.3473
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05433
CZK ÇEK KORUNASI 0.30962
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.74107
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14163
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42130
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00582
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2586
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09286
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0859
HKD HONG KONG DOLARI 0.89593
IQD IRAK DİNARI 0.00582
ISK İZLANDA KRONU 0.05119
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01662
LYD LİBYA DİNARI 5.0489
HUF MACAR FORİNTİ 0.02342
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13209
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6363
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31770
EGP MISIR LİRASI 0.43451
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.9751
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.8401
RSD SIRP DİNARI 0.06919
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.0427
SYP SURİYE LİRASI 0.00552
THB TAYLAND BAHTI 0.22057
TND TUNUS DİNARI 2.5190
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9867
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25125
OMR UMMAN RİYALİ 18.0346
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.7934
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0363
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23703
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.6133

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