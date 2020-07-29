TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09635
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06560
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0868
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4178
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8903
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.1399
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3473
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05433
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.30962
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.74107
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14163
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.42130
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00582
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2586
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09286
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0859
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.89593
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00582
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05119
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01662
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.0489
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02342
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13209
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6363
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31770
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43451
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9751
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.8401
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06919
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.0427
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00552
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22057
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.5190
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9867
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25125
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.0346
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.7934
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0363
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23703
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.6133