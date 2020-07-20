TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09590
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06322
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0318
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1661
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8649
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.0022
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2716
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05342
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29486
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00046
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71577
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13881
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41007
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00570
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2229
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09158
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0405
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88364
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04894
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01651
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9245
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02224
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12726
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6070
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30418
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42893
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9471
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7584
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06665
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9293
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21558
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4359
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9599
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24866
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7922
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6615
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9959
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23229
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4977