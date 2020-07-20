  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:09:25 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09590
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06322
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0318
BHD BAHREYN DİNARI 18.1661
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8649
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.0022
BRL BREZİLYA REALİ 1.2716
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05342
CZK ÇEK KORUNASI 0.29486
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.71577
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13881
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41007
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00570
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2229
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09158
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0405
HKD HONG KONG DOLARI 0.88364
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04894
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01651
LYD LİBYA DİNARI 4.9245
HUF MACAR FORİNTİ 0.02224
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12726
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6070
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30418
EGP MISIR LİRASI 0.42893
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9471
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7584
RSD SIRP DİNARI 0.06665
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9293
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21558
TND TUNUS DİNARI 2.4359
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9599
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24866
OMR UMMAN RİYALİ 17.7922
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6615
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9959
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23229
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4977

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı