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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:57:32 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09770
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06169
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0305
BHD BAHREYN DİNARI 18.1352
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8643
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9046
BRL BREZİLYA REALİ 1.2774
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05305
CZK ÇEK KORUNASI 0.28647
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70445
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13701
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39642
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00570
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2431
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09054
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0157
HKD HONG KONG DOLARI 0.88356
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04952
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01702
LYD LİBYA DİNARI 4.9134
HUF MACAR FORİNTİ 0.02163
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12459
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5959
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30050
EGP MISIR LİRASI 0.42375
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9543
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7173
RSD SIRP DİNARI 0.06528
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9202
SYP SURİYE LİRASI 0.01331
THB TAYLAND BAHTI 0.22154
TND TUNUS DİNARI 2.4013
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9593
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25651
OMR UMMAN RİYALİ 17.7876
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6585
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9959
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23198
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4052

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