TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09822
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06123
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9810
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.8858
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8387
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8484
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3331
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05251
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28614
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69719
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13543
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40019
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00555
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2698
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08951
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0049
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87143
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00566
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05125
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01683
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.7984
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02211
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12349
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5804
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31061
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.41689
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9849
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7178
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06475
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8284
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01313
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21379
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3730
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9324
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25335
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.5420
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5257
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9445
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22585
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.3453