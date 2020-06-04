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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:11:22 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09822
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06123
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9810
BHD BAHREYN DİNARI 17.8858
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8387
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8484
BRL BREZİLYA REALİ 1.3331
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05251
CZK ÇEK KORUNASI 0.28614
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.69719
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13543
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40019
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00555
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2698
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08951
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0049
HKD HONG KONG DOLARI 0.87143
IQD IRAK DİNARI 0.00566
ISK İZLANDA KRONU 0.05125
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01683
LYD LİBYA DİNARI 4.7984
HUF MACAR FORİNTİ 0.02211
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12349
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5804
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31061
EGP MISIR LİRASI 0.41689
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9849
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7178
RSD SIRP DİNARI 0.06475
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8284
SYP SURİYE LİRASI 0.01313
THB TAYLAND BAHTI 0.21379
TND TUNUS DİNARI 2.3730
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9324
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25335
OMR UMMAN RİYALİ 17.5420
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5257
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9445
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22585
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3453

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