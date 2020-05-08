TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10595
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06184
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1865
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.7823
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9337
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9313
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.1854
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05522
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28251
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.72236
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14083
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38451
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00582
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2126
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09396
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0187
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.91624
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00595
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04858
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01683
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.0103
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02204
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12495
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6388
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29661
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45095
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0868
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6933
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06548
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.0245
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01380
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22023
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4469
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0322
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26462
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.4430
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.0105
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0252
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23767
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.3552