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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:45:56 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10595
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06184
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1865
BHD BAHREYN DİNARI 18.7823
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9337
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9313
BRL BREZİLYA REALİ 1.1854
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05522
CZK ÇEK KORUNASI 0.28251
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.72236
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14083
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38451
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00582
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2126
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09396
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0187
HKD HONG KONG DOLARI 0.91624
IQD IRAK DİNARI 0.00595
ISK İZLANDA KRONU 0.04858
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01683
LYD LİBYA DİNARI 5.0103
HUF MACAR FORİNTİ 0.02204
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12495
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6388
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29661
EGP MISIR LİRASI 0.45095
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0868
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6933
RSD SIRP DİNARI 0.06548
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.0245
SYP SURİYE LİRASI 0.01380
THB TAYLAND BAHTI 0.22023
TND TUNUS DİNARI 2.4469
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0322
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26462
OMR UMMAN RİYALİ 18.4430
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.0105
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0252
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23767
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3552


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