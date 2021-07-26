TCG Bayraktar gemisi teknik özellikleri neler? TCG Bayraktar gemisi kapasitesi ne kadar?

Sınıfında dünyanın en büyüğü olan, yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez kamuoyuna açıldı. TCG Bayraktar 2017’de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi.

TCG Bayraktar gemisi teknik özellikleri

20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar gemisi, mavi sularda Türkiye’nin gözü olacak. TCG Bayraktar gemisi sınıfında dünyanın en büyüğü olurken, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip geminin boyu 139, eni 19,60 metre.

TCG Bayraktar, 560 personel ile ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor, 7 bin 500 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat, lojistik görev fonksiyonları bulunan gemi ihtiyaç halinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor. Gemi ayrıca 2 metreye kadar sığ suya kapak atarak çıkarma yapabiliyor. Hiç ikmal yapmadan 30 gün aralıksız 560 personel ile sefer yapabilme kabiliyetine sahip geminin mutfağı da çok büyük durumda. Gemide 560 personel için görevliler yemek hazırlıyor.