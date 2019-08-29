0553 313 94 23

TCG Barbaros Ordu’da

Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında Ordu’ya gelen TCG Barbaros (F-244) Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, Ordu Vali Seddar Yavuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:59
TCG Barbaros Ordu’da

Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında Ordu’ya gelen TCG Barbaros (F-244) Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, Ordu Vali Seddar Yavuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, Ordu Valiliği ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından valilik makamına geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seddar Yavuz, Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu ile bir süre sohbet etti. Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 3 gün boyunca Ordu’da olacaklarını söyleyen Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, "Karadeniz Uyumu Harekatı" ve ziyaret programı hakkında Vali Yavuz’a detaylı bilgi verdi.



Şehit ve Gazi aileleri onuruna yemek verildi


Bu ziyaretin ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 3 gün boyunca Ordu’da demirleyecek olan TCG Barbaros (F-244) gemisine ziyarette bulundu. Vali Yavuz, gemiye gelişinde Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu ve gemi personeli tarafından karşılandı.


Deniz Yarbay Değirmencioğlu’ndan geminin özellikleri hakkında bilgi alan Vali Seddar Yavuz, daha sonra beraberinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Askerlik Şube Başkanı Yarbay Ahmet Meydan ile birlikte gemide şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.


TCG Barbaros F-244 Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu yemekte yaptığı konuşmada, Ordu’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun başlangıç günü olduğunu hatırlattı.


30 Ağustos’un aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetler Günü olduğunu hatırlatan Deniz Yarbay Değirmencioğlu, “Eğer şu anda TCG Barbaros, 16 tane firkateynimiz mavi vatanda Türk bayrağını özgürce dalgalandırıyorsak, vatanımızı savunuyorsak, bu şehitlerimizin ebediyete intikal eden gazilerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Ruhları şad olsun. Haklarını ödemeyemeyiz, her zaman da bunu söylüyoruz. Siz de yakınları olarak evet acı ama bence de çok gurur verici bir makam şehitlik, gazilik. Yarın malumunuz çok anlamlı bir gün. Hem TSK günü hem de Anadolu’nun 26 Ağustos 1071 Türk toprağı olmasından sonra, modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun başlangıç günü. Bu anlamlı günde Ordu’da bulunmaktan da çok mutluyuz. Bir kısım arkadaşlarımız, ben dahil rütbe alacağız. Bu anlamlı günü Ordu’da yaşamak ayrıca gurur vericidir” diye konuştu.


TCG Barbaros (F-244) Gemisi, 30-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık tutulacak. TCG Barbaros Gemisi, 1 Eylül 2019 tarihinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Quaresma, Kasımpaşa'da
    3. "Mardin Büyükşehir Belediyesinden..
    4. Quaresma, Kasımpaşa’da
    5. TFF Tahkim Kurulu kararları
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    7. Keçiören’de korkutan yangın
    8. Dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını..
    9. PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
    10. Ulaştırma Bakanı Turhan Midyat’ta
    11. Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları
    12. Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    13. Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile..
    14. BM'den "Suriye'de anayasa komitesi..
    15. Fransa'da polis şiddetine 313 adli..
    16. Ara buluculukla iş davalarında yüzde..
    17. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın..
    18. Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir..
    19. “Çözüm; onurlu geri dönüş ve..
    20. Devrilen traktörün altında kalarak..
    21. ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
    22. İngilizler Boris Johnson’a karşı imza..
    23. Şemdinli Kaymakamı Güven, göreve..
    24. Temizlik halkası genişliyor
    25. Kıl kurdu nasıl düşürülür?
    26. PFDK'den Galatasaraylı Seri'ye 2 maç men
    27. THY'den 10 yıl aradan sonra Çin'de..
    28. Varto Kaymakamlığına atanan Avcı..
    29. Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün,..
    30. Rus turistler, mangoya hayran kaldı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı