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Teknoloji TCG Anadolu’ya milli koruma
Teknoloji

TCG Anadolu’ya milli koruma

Yeniakit Publisher
2023-04-18 21:10:00 -
TCG Anadolu’ya milli koruma

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan ve geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine giren TCG Anadolu'yu elektronik harbe karşı TUALCOM tarafından geliştirilen milli sistem koruyacak.

Türk Donanması’nın en büyük yüzer platformu olan TCG ANADOLU, 10 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Sözleşme imzasının ardından yaklaşık 8 yılda inşa edilen TCG ANADOLU, %70 yerlilik oranıyla üretildi. Gemide, birçok Türk savunma sanayii ürünü kullanıldı.

Bu devasa deniz platformu; TUALCOM tarafından geliştirilen TUALAJ 8300-D GPS/GNSS Anti-Jam Sistemi sayesinde, düşman elektronik-harp unsurlarının yoğun olarak bulunduğu muharebe şartlarında dahi görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilecek.

8 elemanlı bir anten yapısına sahip olan TUALAJ 8300-D GPS/GNSS Anti-Jam Sistemi, TCG ANADOLU’nun konum ve zaman belirleme sistemlerini (GPS/GNSS) hedef alacak düşman elektronik-harp unsurlarına karşı bir filtre görevi görecek. Yeni nesil hüzme oluşturma tekniklerini kullanan TUALAJ 8300-D, çoklu karıştırma kaynaklarının bulunduğu durumlarda dahi tehdidin etkisini ortadan kaldıracak ve GNSS alıcısının normal bir şekilde çalışmasını mümkün kılacak.

Şu ana kadar SİHA, İHA, helikopter, füze, zırhlı araç, savaş gemisi ve sabit tesislerin de aralarında bulunduğu binlerce platformda devreye alınan TUALCOM üretimi Anti-Jam Sistemleri, sivil ve askeri statüdeki GPS alıcılarıyla da çalışabiliyor. TUALAJ 8300-D ürününü baz alarak TCG ANADOLU’ya özel bir anti-jam konfigürasyonu geliştiren TUALCOM, ‘Dünya’nın en küçük ve en etkili Anti-Jam sistemlerini üretmesiyle’ öne çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUALAJ 8300-D GPS/GNSS Anti-Jam Sistemi Özellikleri

Avantajlar

- Tüm frekans bantlarında 7 karıştırıcıya karşı koruma

- Acil operasyonel ihtiyaçlar için anında kullanılabilirlik

- Basit montaj sayesinde kolay kurulum

- Her türlü harici GPS alıcısı ve araç navigasyon sistemi ile uyumluluk

- Kompakt Boyut

- Üstün Bastırma Performansı

- Gömülü GNSS Alıcı Seçeneği

- Yeni veya eski platformlara kolayca entegre olabilme

- Güvenli Konumlandırma, Navigasyon ve Zamanlama

- Askeri standartlara uyumluluk

Teknik özellikler

SavunmaSanayiST

 

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