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Gündem TCG Anadolu'ya bayramın ilk gününde rekor ziyaret!
Gündem

TCG Anadolu'ya bayramın ilk gününde rekor ziyaret!

Yeniakit Publisher
2023-04-21 20:10:00 -
TCG Anadolu'ya bayramın ilk gününde rekor ziyaret!

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Ramazan bayramının ilk gününde 16 bin 127 kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’na demirleyerek pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gemiye vatandaşların ilk günden beri gemiye gösterdiği yoğun ilgi katlanarak devam etti.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu 5 günde toplam 61 bin 231 kişi tarafından ziyaret edildi.

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