TCG Anadolu'dan sonra bir tarihi haber daha! Türkiye o Avrupa ülkesi ile savaş gemisi üretecek

Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre, NATO açısından oldukça hareketli günlerin geçirilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Başta savunma konuları olmak üzere önemli noktala dikkat çekti. İkinci TCG Anadolu tipinde bir geminin sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Airbus konusunda da adımların atılacağına dikkat çekti.

“Airbus’larla ilgili atacağımız bazı adımlar olacak”

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesine ilişkin soruyu da şöyle cevapladı:

“Sanchez, benim iyi bir dostum, kendisini çok çok severim. İspanya’nın iç işlerine karışmak gibi olmasın ama iki hafta sonraki seçimde de kendisine başarılar diliyorum. Savunma sanayisinde önemli işbirliğimiz var. İspanya ile biliyorsunuz uçak gemisini birlikte yaptık. Şimdi belki ikincisini yapma durumumuz olacak.

Bunun yanında Airbus’larla ilgili atacağımız bazı adımlar olacak. Dolayısıyla bu dönem başkanlığında Sanchez’den tabii ki destekler istedim. O da her zamanki gibi desteğinin bizimle beraber olacağının müjdesini verdi. Ben de Sanchez’in şahsında tüm İspanya halkına, şahsım ve milletimin selamlarını, sevgilerini gönderiyorum.”

Daha büyük bir gemi mi?

TCG Anadolu’nun teslimatının ardından ikinci bir gemi konusundaki sinyaller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. TCG Trakya olarak kamuoyu tarafından tartışılan gemi için nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.

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Airbus konusunda ise askeri açıdan birden fazla proje gündeme gelebilir. Bunlar arasında KC135R tanker uçaklarının yenilenmesi konusunda Airbus’tan A330 MRTT modelinin alınması geliyor. Boeing de projeye 767’den geliştirilen KC46’yı öneriyor.

Diğer taraftan Türkiye’nin ek askeri nakliye uçağı konusunda mevcut A400M uçaklarının alınması da olası konular arasında yer alıyor.