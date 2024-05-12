  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Miçotakis, Türkiye'ye geliyor: Masada hangi konular var?

Necmettin Batırel 'Kimse şaşırmasın' diyerek duyurdu: Asıl bomba o tarihte geliyor! Dolar 25 lira...

Tel Aviv ve Kudüs karıştı! Katil Netanyahu'ya tepki

Güney Kore ordusundan askeri tatbikat: F-15K ve KF-16 savaş uçakları savaş gemisi ve helikopterler...

'Yabancı uyruklu hastaların tedavi giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' iddiası! DMM'den jet açıklama geldi

Bunak Biden'dan Kim Jong-un gafı!

New York Times'ın Yahudi yazarı: Netanyahu Biden'ı kullanıyor

BAE kararı ilan etti: İsrail'in Gazze planında biz artık yokuz

AB Konseyi Başkanı Michel'den Refah'a açıklaması: Sivillerin tahliyesi kabul edilemez

Bakan Bayraktar: 'Türkiye'nin ABD ile olan LNG ticareti ekonomik bağları güçlendirecek'
Gündem TCG Anadolu’da bu kadar da israf olmaz! Milletin parasını böyle harcadılar
Gündem

TCG Anadolu’da bu kadar da israf olmaz! Milletin parasını böyle harcadılar

Yeniakit Publisher
2024-05-12 08:53:00 - 2024-05-12 08:54:21

TCG Anadolu gemisinde büyük bir israf yaşanmış! Daha küçük bir gemi yapmak varken neden devasa bir gemi yapmışlar. Geminin üzerine saray yapacaklar ve üzerindeki silahları da sarayı korumak için yapmışlar. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde İsrafın nasıl yapıldığını çok iyi anlayacaksınız.

TCG Anadolu gemisini dolaşan bir ziyaretçi gördükleri her şeyi tek tek anlattı. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde bunu siz de anlayacaksınız.

TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi

Gündem

TCG Anadolu'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Yıldızları gösteri pilotu Evren Ayna’dan efsane kapak! "TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin
Türk Yıldızları gösteri pilotu Evren Ayna’dan efsane kapak! “TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin

Medya

Türk Yıldızları gösteri pilotu Evren Ayna’dan efsane kapak! “TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin

TCG Anadolu o ülkeye rol model oldu!
TCG Anadolu o ülkeye rol model oldu!

Dünya

TCG Anadolu o ülkeye rol model oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Anadolu

TC Anadolu gemisi aslında F35 uçakları için yapılmıştı. F35 programından çıkarıldığımız için SİHA ları monte ettik. Siha lar için böyle bir gemi gereklimi ? Uzmanları açıklasın.

Mustafa

Bu video yu tv lerde yayınlayın harika bir çalışma ifriracılara tokat
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23