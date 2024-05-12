TCG Anadolu’da bu kadar da israf olmaz! Milletin parasını böyle harcadılar
TCG Anadolu gemisinde büyük bir israf yaşanmış! Daha küçük bir gemi yapmak varken neden devasa bir gemi yapmışlar. Geminin üzerine saray yapacaklar ve üzerindeki silahları da sarayı korumak için yapmışlar. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde İsrafın nasıl yapıldığını çok iyi anlayacaksınız.
TCG Anadolu gemisini dolaşan bir ziyaretçi gördükleri her şeyi tek tek anlattı. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde bunu siz de anlayacaksınız.
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