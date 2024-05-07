TCG Anadolu o ülkeye rol model oldu!

Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' olarak görülen TCG Anadolu, İranlılara ilham verdi. Sedef Tersanesi'nde inşa edilen millî geminin Nisan 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesinin ardından Tahran yönetimi, TCG Anadolu'nun görev konseptine uygun bir gemiye sahip olmak için kolları sıvadı.

Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' TCG Anadolu'nun Türk donanma envanterine katılmasından hemen sonra kolları sıvayan İran, limana çektiği Güney Kore yapımı konteyner platformunu bir 'SİHA gemisi'ne dönüştürdü.

Tahran, gemiyi sıfırdan tasarlayarak imâl etmek yerine büyük bir konteyner platformunu dönüştürme metodunda karar kıldı. Bu kararın ardından Güney Koreli Hyundai şirketince 2000 yılında yapılmış bir konteyner gemisi, Mayıs 2023'te Hürmüz Boğazı'na yakın bir limanda belirdi.

'Sarvin' adındaki yük gemisi, büyük bir hızla savaş gemisine dönüştürülecekti. Bu amaçla Bandar Abbas kentinde bulunan İran Gemi İnşa ve Açık Deniz Endüstrileri Tersanesi'nde (ISOICO) hummalı bir çalışma başladı.

240 metre uzunlukta ve 32 metre genişlikteki geminin Hürmüz'deki dönüşüm işlemleri ilk kez Ocak 2024'te PlanetLabs uydu fotoğraflarıyla ifşa oldu.

Yayınlanan fotoğraflar, konteyner gemisine İranlıların pist eklediğini ve komuta kontrol kulesinde bazı düzenlemeler yaptıklarını gösteriyordu.

TCG ANADOLU'DAN İLHAM ALDILAR! KONTEYNER GEMİSİNİ "SİHA GEMİSİ"NE DÖNÜŞTÜRDÜLER

'Helikopter ve SİHA gemisine Şehid Bahman Bagherî (Shahid Bahman Bagheri) adı verildi. Güvertesi genişletilen gemiye 180 metrelik pist yapıldı.

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Gemiyi gösteren uydu fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından İran devletine bağlı haber ajansları, Şehid Bagherî'nin varlığını doğrulayarak bu gemiyi şöyle tanımladı:

"Şehid Bagherî açık denizlerde İranlı balıkçıların ve ülkenin ticaret hatlarının korunmasını sağlayacak mobil deniz şehridir."

İnsansız platformların daha kolay havalanması için rampa pist eklenen Şehid Bahman Bagherî gemisinin yeni fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. İran'ın 'mini uçak gemisi' yakında deniz seyir testlerine başlayacak.

AMİRAL 'RADARDA GÖRÜNMÜYOR' DEDİ

Uzak coğrafyalarda kamikaze dron ve çeşitli tipte SİHA uçurmaya hazırlanan İran gemisinin ilk uçuşu hangi insansız sistemle gerçekleştireceği merak konusu oldu.

İran'ın SİHA gemisi, mevcut haliyle dikey fırlatma sistemi ve yakın hava savunma sistemlerinden yoksun görünüyor. Konteyner gemisinden dönüştürülmüş Şehid Bahman Bagherî'nin 21 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtiliyor.

Gemi yapım aşamasında ilk kez görüntülendiğinde buna ilişkin bir açıklama yapan İran Donanma Komutanı Tuğamiral Alireza Tangsiri, geminin havuzlu hangarında 30 adet devriye botu konuşlandırılabileceğini iddia etmiş ve "Yakın gelecekte gençlerimizin yerli olarak tasarlayıp ürettiği Şehid Bahman Bagherî ismindeki gemiyi donanmamıza katacağız" demişti.

Gemide kullanılacak füzelerin yerli olarak üretildiğini kaydeden Tangsiri, 240 metrelik konteyner gemisinin 'radarda görünmediğini' ileri sürmüştü.