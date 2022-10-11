TCG Anadolu Gemisi Yunanda uyku bırakmayacak!

TCG Anadolu’nun hizmete girmesiyle, Arnavutluk’taki Paşalimanı Deniz Üssü-Türkiye ve TCG Anadolu’nun oluşturacağı üçgen, Türkiye-Yunanistan arasındaki dengeleri tümüyle Türkiye lehine değiştirecek. Yunanistan şimdiden TCG Anadolu ve SİHA’lara yönelik tedbir almaya çalışırken, zaten nitelik ve nicelik olarak üstün olan Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın denge kurması mümkün görünmüyor.

Havuzunda onlarca tank, zırhlı araç, çıkarma gemileri, taktik botlar, güvertesinde ve hangarlarında 10 civarında helikopter, 50’ye yakın İHA-SİHA barındıracak olan Türk Deniz Kuvvetleri’nin Amiral Gemisi TCG Anadolu, Arnavutluk’taki Paşalimanı Türk Deniz Üssü ve Türkiye’deki üslerle birlikte Yunanistan’ı içine alacak büyük bir üçgen kuracak. Bu üçgenin içinde TB2, Akıncı, Aksungur gibi son derece gelişmiş TİHA ve SİHA’lar, kilometrelerce yüksekten uçarak anlık hedef tespiti yapabilecek. Çatışma anında havada bulunan onlarca Türk SİHA’sı önceden tespit edilmiş hedefleri, daha Yunan birlikleri ne olduğunu anlayamadan imha edebilecek. Yunanistan’ın güneyinde açık denizde konuşlanacak olan TCG Anadolu’ya gerek Türkiye ana karasından, gerekse Türkiye’nin deniz aşırı üslerinden gelen SİHA’lar inip ikmal yaptıktan sonra tekrar havalanabilecek. Türk savaş gemileri denizde adeta bir ada gibi konumlanan TCG Anadolu’yu kerteriz alarak Yunan adalarını ve karasularını ablukaya alabilecek.