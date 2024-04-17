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Gündem TCG Anadolu çakması İspanya Hücum Gemisi böyle görüntülendi
Gündem

TCG Anadolu çakması İspanya Hücum Gemisi böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-17 10:43:00 -
TCG Anadolu çakması İspanya Hücum Gemisi böyle görüntülendi

TCG Anadolu ile aynı sınıfta olan İspanya Donanması’na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı’na havadan görüntülendi. Geminin üzerinde yer alan uçak ve helikopterler dikkat çekti.

İspanya Donanması’nda görevli stratejik önemi olan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi İstanbul’a geldi. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ gemilerinin eşlik ettiği Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı’na demirledi.

Yanından geçen yolcu gemileri ile birlikte havadan görüntülenen geminin büyüklüğü gözler önüne serildi. Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisi ile aynı sınıftan olan İspanya’nın amfibi gemisi, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için 8 pist, ağır helikopterler için ise 4 pisti bulunuyor. Gemi güvertesindeki savaş uçakları ve dizilen helikopterler ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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